В форуме «Армия-2024» будут участвовать свыше 120 иностранных компаний

В 2024 году для участия в юбилейном X Международном военно-техническом форуме «Армия» приглашены 110 иностранных делегаций, большая часть из которых подтвердили свое участие.

Согласно заявлению начальника Главного управления инновационного развития МО РФ генерал-лейтенанта Александра Осадчука, несколько стран сформировали на площадках форума национальные экспозиции. Подробности предстоящего форума Осадчук рассказал в интервью газете «Красная звезда».

«В этом году на форум приглашены официальные военные делегации 110 иностранных государств. Большая часть из них уже подтвердила участие. Четыре государства сформировали национальные экспозиции (Белоруссия, Иран, Индия, Китай). Кроме того, в работе форума примут участие более 120 иностранных компаний», - сообщил генерал-лейтенант.

Также военачальник пояснил, почему в этом году программа форума сокращена до трех дней с привычных семи. Эти изменения Осадчук назвал не сокращением, а оптимизацией и обновлением.

«Действительно, продолжительность его работы уменьшена, но изменения коснулись не только сроков, но и количества мероприятий, их формы, а главное - содержания. В этом году тематической доминантой форума стала специальная военная операция. Отменены мероприятия в военных округах, а также на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино, исключены культурно-художественные и развлекательные мероприятия. Также в этом году принято решение провести форум без массового посещения», - добавил начальник ГУ инновационного развития МО РФ.

Целевой аудиторией форума стали специалисты оборонного ведомства РФ, главы и генеральные конструкторы предприятий и организаций ОПК, военные делегации иностранных государств, официально приглашенные МО РФ. Осадчук подытожил, что МВТФ «Армия-2024» - сугубо деловое мероприятие для специалистов и экспертов в сфере создания и развития вооружений для российских и иностранных представителей.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.