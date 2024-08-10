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Средства ПВО уничтожили шесть дронов ВСУ в Ярославской области

Еще 26 вражеских дрона были перехвачены и уничтожены в Курской области.
2024-08-10 07:20:59
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Силы ПВО перехватили и уничтожили шесть беспилотников ВСУ в небе над Ярославской областью за прошедшую ночь, сообщили в Министерстве обороны РФ. 

Также еще 26 вражеских дронов были уничтожены в Курской области, добавили в оборонном ведомстве. В регионах действовали дежурные средства ПВО. 

Тем самым российские военнослужащие пресекли попытку украинских националистов осуществить террористическую атаку по объектам на территории РФ. 

Накануне вечером в министерстве также сообщали о четырех БПЛА противника, уничтоженных в Курской области. 

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.

#Ярославская область #силы пво #Курская обалсть #БПЛА ВСУ
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