Средства ПВО уничтожили шесть дронов ВСУ в Ярославской области

Силы ПВО перехватили и уничтожили шесть беспилотников ВСУ в небе над Ярославской областью за прошедшую ночь, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Также еще 26 вражеских дронов были уничтожены в Курской области, добавили в оборонном ведомстве. В регионах действовали дежурные средства ПВО.

Тем самым российские военнослужащие пресекли попытку украинских националистов осуществить террористическую атаку по объектам на территории РФ.

Накануне вечером в министерстве также сообщали о четырех БПЛА противника, уничтоженных в Курской области.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.