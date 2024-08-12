Российские военнослужащие уничтожили четыре пункта боепитания ВСУ в зоне спеоперации. Об этом сообщил начальник пресс-службы групировки войск «Восток» Александр Гордеев.

По его словам, бойцы ВС РФ пресекли усиление противника а также его ротацию в районе нселенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Ровнополь, Левадное, Новодаровка, Дорожнянка и Залезничное.

«Огнем артиллерии тяжелыми огнеметными системами поражены опорные пункты и места скопления живой силы и тиехники противника 58-й мотопехотной, 116-й, 151-й механизированных бригад, 108-й, 120-й и 129-й бригад территориальной обороны», - подчеркнул Гордеев.

Кроме того, противник потерял до 110 военнослужащих, гаубицу Д-20, пять автомобилей и три БПЛА.

Ранее Минобороны РФ показало работу членов экипажей вертолетов Ка-52 при уничтожении противника в Курской области.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.