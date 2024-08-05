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Расчет «Тосочки» поддержал штурмовиков на Авдеевском направлении

Экипаж выдвинулся на огневую позицию, навел установки на цель и выпустили боеприпасы по позициям противника на дистанцию около 20 км.
2024-08-05 05:00:11
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет новейшей ТОС-2 «Тосочка» группировки войск «Центр» поддержал наступление штурмовых подразделений на Авдеевском направлении, применив реактивные термобарические снаряды. Об этом сообщает Министерство обороны РФ, сопроводив описание кадрами с боевой работой.

Бойцам поставили задачу поддержать наступление штурмовиков и уничтожить опорный пункт ВСУ. Расчет ТОС-2 получил задачу, выдвинулся на огневую позицию, навел установки на цель и  выпустили боеприпасы по позициям противника.

При помощи беспилотников осуществлялась корректировки и контроль поражения цели.

Отстрелявшись по целям, экипаж выполнил противоогневой маневр и покинул позицию.

«С экипажем работаем второй год. Все уже не просто товарищи, а друзья. Освоить новую машину было не сложно, у нас были хорошие инструкторы. За месяц мы ее полностью освоили», - рассказал командир расчета с позывным «Кобальт».  

«Тосочка» предназначена для разрушения зданий, бункеров и полевых укреплений, а также уничтожения легкобронированных машин и транспортных средств противника и опорных пунктов.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВСУ #тосочка #тос-2 #штурмовики #Авдеевское направление #опорник
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