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ВМФ России завершил учения трех флотов и Каспийской флотилии

В ближайшее время экипажи кораблей, участвовавших в учениях, вернутся в пункты базирования.
Елена Сивонен 2024-08-01 06:27:15
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

ВМФ России завершил масштабные учения, в которых участвовали объединения и соединения Северного, Тихоокеанского и Балтийского флотов, а также Каспийской флотилии. Участники учений приступили к свертыванию сил и в ближайшее время вернутся в пункты базирования.

«В соответствии с имеющимися результатами выполнения поставленных перед силами флотов и флотилии задач, считаю, что цель учения достигнута. Главным штабом Военно-Морского Флота будет проведен подробный анализ действий надводных сил, морской авиации и береговых частей в рамках комплексных мероприятий боевой подготовки», - сообщил Главнокомандующий Военно-Морским Флотом адмирал Александр Моисеев.

В мероприятиях участвовали около 300 надводных кораблей и катеров, подводных лодок и судов обеспечения, а также до 50 летательных аппаратов, более 200 единиц военной и специальной техники и свыше 20 000 человек, среди которых были военнослужащие и гражданский персонал. За несколько дней экипажи выполнили более 300 боевых упражнений с применением оружия, в том числе зенитные ракетные стрельбы и артиллерийские стрельбы по морским и воздушным учебным целям.

Военнослужащие отработали взаимодействие с другими силовыми ведомствами и федеральными органами исполнительной власти при проведении тренировок по организации обороны пунктов базирования, пресечению незаконной деятельности в море, организации спасания на воде и иных комплексных мероприятиях.

В учениях приняли участие большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», танкер «Сергей Осипов», а также ракетный крейсер «Маршал Устинов». На опубликованном видео он отражает нападение с воды, нанеся удар по катеру условного противника. Одновременно с этим экипаж сбивает в небе беспилотник самолетного типа.

Корабль «Вице-адмирал Кулаков», по легенде, атакуют подводные диверсанты. Их подпускают максимально близко к борту, затем на дистанции в 50 метров оглушают, а уже на 30 метрах ликвидируют.

Ранее сообщалось о начале учений кораблей ВМФ в ряде операционных зон. Основной целью мероприятий была проверка действий органов военного управления ВМФ и готовности экипажей кораблей, частей морской авиации и береговых войск к выполнению задач.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #учения #ВМФ России #Балтийский флот #Северный флот #Каспийская флотилия #тоф
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