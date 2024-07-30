В ВМФ России начали плановые учения в ряде операционных зон

Корабли Военно-Морского Флота России приступили к проведению плановых учений в ряде операционных зон. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В маневрах приняли участие корабли Северного, Тихоокеанского и Балтийского флотов, а также в зоне ответственности Каспийской флотилии.

«К участию в мероприятиях боевой подготовки привлекается около 300 надводных кораблей и катеров, подводных лодок и судов обеспечения, до 50 летательных аппаратов, более 200 единиц военной и специальной техники, свыше 20000 военнослужащих и лиц из числа гражданского персонала частей и соединений», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Уточняется, что военнослужащие ВМФ, в ходе проведения маневров, выполнят свыше 300 упражнений с применением оружия в том числе зенитно-ракетные и артиллерийские стрельбы по морским и воздушным учебным целям. Военнослужащие также отработают постановку пассивных помех для вывода сил из-под удара условного «противника».

Как подчеркнули в Минобороны РФ, главной целью учений является проверка действий органов военного управления ВМФ всех уровней, а также готовность войск к выполнению задач по предназначению.

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Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.