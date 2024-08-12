Саперы обезвредили боеприпас ВСУ на дороге в Курской области

Военнослужащие инженерно-саперного подразделения группировки войск «Север» в круглосуточном режиме устраняют последствия обстрелов населенных пунктов в приграничном районе Курской области. Минобороны РФ показало, как наши бойцы разминируют территорию.

На кадрах уничтожение боеприпаса ВСУ, который саперы группировки войск «Север» обнаружили на проселочной дороге.

Российские саперы ежедневно проводят разведку и уничтожают боеприпасы и суббоеприпасы, которые используют боевики для обстрелов приграничных территорий. Чтобы очистить местность от взрывоопасных предметов (ВОП), задействуют несколько мобильных групп.

Саперы проверяют территорию метр за метром, извлекая из воронок боевые части реактивных снарядов, поражающие неразорвавшиеся элементы, разгонные блоки, блоки управления и электронные части боеприпасов. Все обнаруженные ВОП перемещают на полигон или ликвидируют на месте.

Ранее экипажи вертолетов Ми-28НМ нанесли ракетные удары по подразделениям ВСУ в Курской области. Наши летчики поразили скопления живой силы, а также бронированную и автомобильную технику противника.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.