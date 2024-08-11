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Ми-28НМ нанесли ракетные удары по подразделениям ВСУ в Курской области

Экипажи поразили скопления живой силы, бронированную и автомобильную технику противника.
2024-08-11 15:41:15
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Ударные вертолеты Ми-28НМ атаковали неуправляемыми ракетами подразделения ВСУ в приграничном районе Курской области. Кадры боевой работы экипажей армейской авиации показало Минобороны России.

«Ночные охотники» нанесли удары неуправляемыми авиационными ракетами по разведанным целям. Поражены скопления живой силы, бронированная и автомобильная военная техника противника.

После пуска ракет экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета.

Разведчики доложили, что все выбранные цели были уничтожены.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #ночной охотник #Украина #Ми-28НМ #Курская область #ВСУ #спецоперация
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