Ми-28НМ нанесли ракетные удары по подразделениям ВСУ в Курской области

Ударные вертолеты Ми-28НМ атаковали неуправляемыми ракетами подразделения ВСУ в приграничном районе Курской области. Кадры боевой работы экипажей армейской авиации показало Минобороны России.

«Ночные охотники» нанесли удары неуправляемыми авиационными ракетами по разведанным целям. Поражены скопления живой силы, бронированная и автомобильная военная техника противника.

После пуска ракет экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета.

Разведчики доложили, что все выбранные цели были уничтожены.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.