Ми-28НМ нанесли ракетные удары по подразделениям ВСУ в Курской области

Ударные вертолеты Ми-28НМ атаковали неуправляемыми ракетами подразделения ВСУ в приграничном районе Курской области. Кадры боевой работы экипажей армейской авиации показало Минобороны России.
«Ночные охотники» нанесли удары неуправляемыми авиационными ракетами по разведанным целям. Поражены скопления живой силы, бронированная и автомобильная военная техника противника.
После пуска ракет экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета.
Разведчики доложили, что все выбранные цели были уничтожены.
Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.
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