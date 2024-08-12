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Белоусов поздравил со 112-й годовщиной Военно-воздушные силы РФ

Министр обороны Белоусов пожелал всем причастным к Военно-воздушным силам РФ крепкого здоровья, успехов и новых достижений на благо Родины, отметив их неоценимый вклад в развитие этого рода сил и успехи в зоне проведения СВО.
2024-08-12 00:59:16
© Фото: Александр Вильф, РИА Новости

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил действующих военнослужащих - солдатов, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков, мичманов и офицеров, а также ветеранов со 112-й годовщиной образования Военно-воздушных сил России, ежегодно празднуемой 12 августа.

«Уважаемые летчики и штурманы, авиационные специалисты и работники оборонно-промышленного комплекса! Дорогие ветераны! Военная авиация вписала немало ярких страниц в ратную летопись нашей страны. Вклад военных летчиков в обеспечение защиты воздушных рубежей Отчизны трудно переоценить», - заявил министр.

Белоусов упомянул создателей и испытателей летной техники, которая во времена Первой мировой и Великой Отечественной войн защищала нашу Родину. Нынешнее поколение авиаторов, продолжил он, достойно продолжает славные традиции предков.

Самые сложные и ответственные задачи в зоне проведения спецоперации ВВС выполняют благодаря всесторонней подготовке, отваге, стойкости и уникальному боевому опыту военнослужащих - летчиков, штурманов и авиационных специалистов.

Министр обороны Белоусов поблагодарил всех работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК) за честный и самоотверженный труд, выразив уверенность, что они и в дальнейшем будут достойно исполнять воинский и служебный долг, честно и преданно служа России.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

#армия #ВВС #МО РФ #Андрей Белоусов #СВО #День Военно-воздушных сил России #Военно-воздушные силы РФ
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