В реке Тиса с 2022 года утонули 37 украинцев, сбежавших от мобилизации

Не менее 37 граждан Украины утонули в горной реке Тиса на границе с Румынией, попытавшись вплавь покинуть страну, чтобы избежать мобилизации. Об этом рассказала пресс-секретарь Мукачевского пограничного отряда Леся Федорова.

Она отметила, что 37 тел мужчин призывного возраста нашли в реке с февраля 2022 года. Однако, по словам Федоровой, эта цифра может быть и больше, так как тела удается найти не всегда.

«Многие из тех, кто не смог преодолеть Тису, возможно, остались под этими камнями или в корневищах деревьев, или не смогли известить кого-то из родных о своих планах, чтобы можно было найти тело, или тело уже разложилось», - цитирует ее РИА Новости.

Только на за этот год в Тисе обнаружили 17 тел, уточнила Федорова.

Ранее сообщалось, что суммарно на реке Тисе и в Карпатах погибли «почти 45 человек». Все они пытались сбежать от мобилизации. В Госпогранслужбе отметили, что в статистике учитываются только подтвержденные случаи, поэтому на самом деле погибших может быть больше.