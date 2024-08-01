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В реке Тиса с 2022 года утонули 37 украинцев, сбежавших от мобилизации

Только за этот год пограничники обнаружили 17 тел.
Анастасия Бобылева 2024-08-01 23:57:21
© Фото: Госпогранслужба Украины

Не менее 37 граждан Украины утонули в горной реке Тиса на границе с Румынией, попытавшись вплавь покинуть страну, чтобы избежать мобилизации. Об этом рассказала пресс-секретарь Мукачевского пограничного отряда Леся Федорова.

Она отметила, что 37 тел мужчин призывного возраста нашли в реке с февраля 2022 года. Однако, по словам Федоровой, эта цифра может быть и больше, так как тела удается найти не всегда.

«Многие из тех, кто не смог преодолеть Тису, возможно, остались под этими камнями или в корневищах деревьев, или не смогли известить кого-то из родных о своих планах, чтобы можно было найти тело, или тело уже разложилось», - цитирует ее РИА Новости.

Только на за этот год в Тисе обнаружили 17 тел, уточнила Федорова.

Ранее сообщалось, что суммарно на реке Тисе и в Карпатах погибли «почти 45 человек». Все они пытались сбежать от мобилизации. В Госпогранслужбе отметили, что в статистике учитываются только подтвержденные случаи, поэтому на самом деле погибших может быть больше.

#в стране и мире #Украина #граница #Румыния #мобилизация #Тиса
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