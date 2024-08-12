Цивилева на форуме «Армия» отметила значимость развития тактической медицины

Заместитель министра обороны России Анна Цивилева отметила значимость развития тактической медицины. Замглавы оборонного ведомства посетила павильон военного образования на форуме «Армия», где лично протестировала новое изобретение для проведения малоинвазивных операций. Суть прибора заключается в том, что хирург с помощью очков виртуальной реальности видит место ранения до мельчайших деталей.

Цивилева заявила, что знание военнослужащих в области тактической медицины позволяют сохранять жизни бойцов на поле боя.

«Вот сейчас мы как раз обсуждали вопросы развития тактической медицины, что на мой взгляд тоже очень важно. И вот это знание военнослужащих, при чем таких широких родов войск, не только специального назначения, но и вообще каждого военнослужащего и понимания значимости тактической медицины - это очень важно. Это сохранение сотен жизней военнослужащих ребят которые находятся сейчас на поле боя», - сказала заместитель министра обороны.

Главной темой на международном военно-техническом форуме «Армия», который стартовал в подмосковном парке «Патриот», стала СВО. На мероприятии представлены инновационные решения, перспективная боевая техника - новейшие БМП, дроны, средства радиоэлектронной борьбы, высокоточные ракеты и системы наведения.

Свою продукцию на форуме презентуют полторы тысячи предприятий. Всего - более 20 тысяч образцов вооружения и техники.

В этом году «Армия-2024» продлится три дня - программа максимально насыщенная и деловая.

Ранее в студии «Звезды» на форуме «Армия-2024» руководитель ФМБА Вероника Скворцова рассказала, как применяется кевлар для защиты раненых в зоне СВО. Глава агентства отметила, что изобретение используется и для защиты специальных медицинских машин для заготовки компонентов крови.