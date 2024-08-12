Криворучко назвал основные вызовы, появившиеся перед ВС РФ с началом СВО

Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко на полях форума «Армия-2024» перечислил основные вызовы, которые появились перед российской армией с началом специальной военной операции.

«До момента СВО не было применения ни FPV-дронов, ни коптеров, не было такого массового применения беспилотных аппаратов тактического назначения. Это, конечно, был большой вызов и для нас всех, и для Вооруженных сил, и для промышленности», - рассказал замминистра обороны России на пленарном заседании.

При этом Криворучко отметил, что большие вызовы стояли не только с требованием просто увеличить производство, но также необходимо было обучить военнослужащих и внедрить нововведения в войска.

Он отметил, что приходилось запускать с нуля производство некоторых разработок, и в этом ключевую роль сыграл народный ВПК. По словам замминистра обороны РФ, его работа совместно с традиционным оборонным комплексом дала серьезный результат.

Еще один вызов, который требовал серьезной перестройки процессов в ВС РФ, Криворучко назвал вещи, связанные с системой связи, управления и системами поддержки принятия решений.

«Здесь тоже серьезный был вызов. То есть, как обеспечить управление информирования войсками, когда уже фактически нет "серых" зон. Мы видим противника в полном режиме, и он нас видит. И здесь, конечно, крайне важна была передача информации в режиме реального времени», - сказал Криворучко.

Третьим вызовом замминистра обороны назвал окопный РЭБ.

«Окопный РЭБ - таких понятий не было - они сейчас уже устоялись, но не еще официальные. Сейчас радиоэлектронную борьбу переднего края надо иметь практически везде. Уже есть не только стационарные, но и носимые», - рассказал замминистра.

Кроме того, он дополнительно назвал еще одним появившимся вызовом перед российской армией с начала СВО рост востребованности высокоточного оружия.

Полную версию выступления заместителя министра обороны России Алексея Криворучко смотрите в видео к этой новости.

Ранее в студии «Звезды» на форуме «Армия-2024» конструктор Евгений Рубцов, создающий беспилотные системы, заявил, что БПЛА могут помочь удаленным населенным пунктам. По его словам, в России существует 28 тысяч не связанных с миром наземными дорогами населенных пунктов, которым поможет развитие беспилотных систем.