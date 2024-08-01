Боец «Маймун» назвал творческой профессию сапера

Контрактники живут в полевом лагере и изучают азы инженерной подготовки, топографии, медицинской помощи, а главное, тактики и боевого слаживания.

Контрактнику с позывным «Шеф» не удалось побывать даже на срочной службе, но отсутствие опыта его не остановило.

«Решил пойти, потому что на гражданке себя не нашел, работал поваром, ничего интересного, обыденность. И вот захотелось сюда, попробовать себя. Друзья есть в зоне СВО, живы, здоровы, дай Бог, все хорошо», - поделился он.

Многие из контрактников не первый раз пошли на службу, некоторые из них решили сменить специальность.

«Был сначала штурмовиком обычным, то есть мы ходили на зачистку, штурмовали здания, города и так далее. Потом в дальнейшем я перешел наАГС, это автоматическая гранатная станция. Решил пойти на еще один контракт, потому что испытывают сложности сейчас ребята там, люди везде нужны. Тем более те, кто вообще понимает что там в принципе происходит», - рассказал боец с позывным «Пух».

На полигоне в Нижегородской области будущие операторы дронов осваивают инженерное дело.

«Сапер вообще сама по себе довольно творческая профессия, а со смесью оператора вообще выходит довольно крутой микс. Мы в моменте можем из того, что есть у нас на руках, собрать кумулятивный снаряд для техники, а если идет пехота, мы собираем снаряд, который идет для пехоты», - заявил боец «Маймун».

При этом в военкоматах наблюдается повышенная активность от желающих поступить на контрактную службу, рассказали «Звезде» на пункте сбора в Санкт-Петербурге.

«Большая активность, особенно летом много желающих, которые приходят подписать контракт, люди самые разные, самых разных возрастов, самых разных профессий. Буквально вчера я оформлял человека, духовые инструменты специализация у него специализация была», - поделился инструктор пункта отбора Валентин Аляксин.

С 1 августа в России начал действовать указ о повышении выплат участникам СВО, а власти ряда российских субъектов увеличили размер единовременной выплаты контрактникам.