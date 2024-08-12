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Конструктор заявил, что БПЛА могут помочь удаленным населенным пунктам

Евгений Рубцов, создающий беспилотные системы, отметил, что в России 28 тысяч не связанных с миром наземными дорогами населенных пунктов, которым поможет развитие беспилотных систем.
Тимур Шерзад 2024-08-12 17:53:05
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Главный конструктор беспилотной транспортной системы внеаэродромного базирования Объединенной авиастроительной корпорации Евгений Рубцов в студии «Звезды» на форуме «Армия-2024» заявил, что развитие беспилотной авиации может помочь удаленным, отрезанным от внешнего мира, населенным пунктам. 

Рубцов обрисовал сферу, в которой могут использоваться беспилотные самолетные системы с вертикальным взлетом и посадкой, способные переносить несколько сотен килограммов полезного груза на расстояние в тысячу километров. 

«Доставка грузов в интересах, например, почтовых компаний, нефтедобывающих компаний, где отсутствует инфраструктура для движения автомобилей, где очень долго и дорого строить дороги», - сказал Рубцов. 

Он добавил, что в Росии около 28 тысяч населенных пунктов, которые не связаны с внешним миром никак, кроме пилотируемого воздушного транспорта, который отличается высокой стоимостью эксплуатации. 

Для жителей этих населенных пунктов беспилотные системы окажутся весьма кстати - они смогут доставлять как продукты первой необходимости, так и различные товары «электронной коммерции».

Полную версию интервью с главным конструктором беспилотной транспортной системы внеаэродромного базирования ОАК смотрите в видео к этой новости. 

Ранее в студии «Звезды» на форуме «Армия-2024» гендиректор Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов заявил, что в КТРВ ведут работы по улучшению дальности УМПК для наших авиабомб.

#беспилотная авиация #наш эксклюзив #логистика #Армия-2024 #Евгений Рубцов #Транспортные системы
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