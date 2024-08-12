Специалист по атомной энергетике Уваров оценил опасность удара по ЗАЭС

Градирня является элементом атомной электростанции, но не входит в ядерную часть, это хвостовое оборудование, поэтому никакой радиационной опасности нет. Об этом рассказал «Звезде» специалист по атомной энергетике Александр Уваров.

«Если бы реакторы были на мощности, чего на самом деле сейчас нет, то это могло бы привести к досрочному останову, к каким-то последствиям, но, в основном, рутинного плана», - объяснил он.

Эксперт отметил, что основная опасность состоит в «прогреве ситуации».

«Люди начинают привыкать, что по атомной станции можно наносить удары, это кончится тем, что будет нанесен действительно серьезный удар. Пока что это градирня, что следующее – возможно турбины или реакторное здание, что приведет к угрозе серьезной катастрофы . Но сейчас беспокоиться не надо», - сообщил Уваров.

По словам специалиста, градирни бывают не только на АЭС. Он объяснил, что они являются техническим решением, благодаря которому избыточное тепло, которое не переработалось в электроэнергию, выбрасывается в атмосферу.

«ЗАЭС находится в холодном останове, поэтому тепло, которое выделяется в реакторах, невелико. Без одной градирни это все можно реализовать», - оценил он вред для станции.

Александр Уваров заключил, что на данный момент опасности нет, но «тенденция очень нехорошая».

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