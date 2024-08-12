МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В ФМБА рассказали, как применяется кевлар для защиты раненых в зоне СВО

Вероника Скворцова, возглавляющая ФМБА, отметила, что также кевлар используется и для защиты специальных медицинских машин для заготовки компонентов крови.
2024-08-12 14:40:17
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Руководитель ФМБА Вероника Скворцова в студии «Звезды» на форуме «Армия-2024» рассказала о применении кевлара для защиты раненых при их эвакуации в госпиталь. 

«Введение кевларового покрытия позволяет безопасно эвакуировать раненых, их не "достреливают" дроны», - заявила Скворцова. 

Вероника Скворцова отметила, что в ФМБА сумели сделать носилки из кевлара, и подчеркнула, что в ходе боевых действий это новшество имеет важное значение.

Она добавила, что применение подобных покрытий увеличивает шансы на то, чтобы безопасно доставить в медицинские учреждения получивших ранения российских военнослужащих. 

Также Скворцова отметила, что кевлар используется и для защиты представленных на форуме больших машин для заготовки компонентов крови, созданных для использования в зоне боевых действий.

Эта защита, отметила руководитель ФМБА, спасает их от повреждений осколками и иных последствий минно-взрывных происшествий, а также бережет устройства от пулевых попаданий.

Полную версию интервью с руководителем ФМБА смотрите в видео к этой новости. 

Форум «Армия-2024», на котором работает студия «Звезды», привлек множество специалистов, иностранные делегации высокого уровня, компании оборонно-промышленного комплекса России, и иностранные фирмы. Помимо прочего, в экспозиционной части форума первый раз в России представили трофейный канадский бронеавтомобиль Roshel Senator.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#кевлар #раненые #Вероника Скворцова #наш эксклюзив #Армия-2024
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-35С. Экстремально опасный
2
Высшая школа ВДВ
3
«Альфа». 50 лет
4
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
5
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
6
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
7
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
8
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
9
СВО. Трофеи
10
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 