В ФМБА рассказали, как применяется кевлар для защиты раненых в зоне СВО

Руководитель ФМБА Вероника Скворцова в студии «Звезды» на форуме «Армия-2024» рассказала о применении кевлара для защиты раненых при их эвакуации в госпиталь.

«Введение кевларового покрытия позволяет безопасно эвакуировать раненых, их не "достреливают" дроны», - заявила Скворцова.

Вероника Скворцова отметила, что в ФМБА сумели сделать носилки из кевлара, и подчеркнула, что в ходе боевых действий это новшество имеет важное значение.

Она добавила, что применение подобных покрытий увеличивает шансы на то, чтобы безопасно доставить в медицинские учреждения получивших ранения российских военнослужащих.

Также Скворцова отметила, что кевлар используется и для защиты представленных на форуме больших машин для заготовки компонентов крови, созданных для использования в зоне боевых действий.

Эта защита, отметила руководитель ФМБА, спасает их от повреждений осколками и иных последствий минно-взрывных происшествий, а также бережет устройства от пулевых попаданий.

Полную версию интервью с руководителем ФМБА смотрите в видео к этой новости.

Форум «Армия-2024», на котором работает студия «Звезды», привлек множество специалистов, иностранные делегации высокого уровня, компании оборонно-промышленного комплекса России, и иностранные фирмы. Помимо прочего, в экспозиционной части форума первый раз в России представили трофейный канадский бронеавтомобиль Roshel Senator.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.