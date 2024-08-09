В Москве на следующей неделе ожидаются резкие перепады температуры

Во второй половине следующей недели в Москве прогнозируются резкие перепады температуры воздуха. В предстоящий четверг днем столбик термометра поднимется до 25 градусов тепла, а ночью опустится до 9-14 градусов. Об этом «Звезде» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Ночные температуры будут 9-13 градусов, ну, в центре Москвы - 14 градусов. Поэтому очень большая амплитуда температуры»‎, - отметил он.

При этом в ближайшие дни температура будет близка к многолетним значениям. В пятницу и субботу ночью столбик термометра опустится до 15 градусов, а днем поднимется до 22-25.

В воскресенье ожидается заметное понижение дневной температуры до 19-21 градуса, а в понедельник - до 17-19. Постепенно улучшение погоды начнется со вторника.