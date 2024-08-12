Начальник ВКА им. Можайского рассказал об уникальном тренажере

Начальник Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского, доктор военных наук, генерал-майор Анатолий Нестечук в ходе беседы со «Звездой» в студии нашего телеканала на форуме «Армия-2024» раскрыл подробности одной из уникальных разработок академии.

«Мы разработали один из тренажеров, который позволяет с использованием виртуальной реальности, не применяя реальные силы и средства на поле боя, посмотреть, как будет работать БПЛА в тех или иных условиях. Насколько возможно его применение и использование при определении разрушенных зданий, сооружений; (при – прим. ред.) изучении обстановки на поле боя; насколько эффективно солдат на поле боя может уничтожать БПЛА вероятного противника. Такие разработки сегодня наши курсанты здесь, на форуме, будут демонстрировать», - рассказал Нестечук.

Также по словам генерал-майора, в этом году конкурс для поступающих в академию – почти три человека на место, что показывает востребованность специальности военно-космического инженера.

Полное интервью с начальником Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского Анатолием Нестечуком смотрите в видео к этой новости.

Ранее выездную студию «Звезды» на форуме «Армия-2024» также посетил Главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев. В беседе с нашим телеканалом он рассказал, какое время ракетные подводные крейсера стратегического назначения «Борей» будут выполнять свои задачи в составе флота.