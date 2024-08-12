МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Начальник ВКА им. Можайского рассказал об уникальном тренажере

По словам Анатолия Нестечука, уникальная разработка подразумевает использование виртуальной реальности.
Кирилл Кунецкий 2024-08-12 16:07:46
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК "Звезда"

Начальник Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского, доктор военных наук, генерал-майор Анатолий Нестечук в ходе беседы со «Звездой» в студии нашего телеканала на форуме «Армия-2024» раскрыл подробности одной из уникальных разработок академии.

«Мы разработали один из тренажеров, который позволяет с использованием виртуальной реальности, не применяя реальные силы и средства на поле боя, посмотреть, как будет работать БПЛА в тех или иных условиях. Насколько возможно его применение и использование при определении разрушенных зданий, сооружений; (при – прим. ред.) изучении обстановки на поле боя; насколько эффективно солдат на поле боя может уничтожать БПЛА вероятного противника. Такие разработки сегодня наши курсанты здесь, на форуме, будут демонстрировать», - рассказал Нестечук.

Также по словам генерал-майора, в этом году конкурс для поступающих в академию – почти три человека на место, что показывает востребованность специальности военно-космического инженера.

Полное интервью с начальником Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского Анатолием Нестечуком смотрите в видео к этой новости.

Ранее выездную студию «Звезды» на форуме «Армия-2024» также посетил Главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев. В беседе с нашим телеканалом он рассказал, какое время ракетные подводные крейсера стратегического назначения «Борей» будут выполнять свои задачи в составе флота.

#форум #интервью #тренажер #Студия #разработка #наш эксклюзив #Вка им. А. Ф. Можайского #Армия-2024
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-35С. Экстремально опасный
2
Высшая школа ВДВ
3
«Альфа». 50 лет
4
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
5
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
6
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
7
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
8
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
9
СВО. Трофеи
10
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 