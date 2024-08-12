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В Курской области 12 человек погибли в результате действий ВСУ

Пострадал 121 человек, из которых десять детей, заявил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.
Мария Зайцева 2024-08-12 15:19:12
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

В Курской области в результате действий Вооруженных сил Украины погибли 12 человек. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов на совещании по ситуации в регионе.

По его словам, пострадал 121 человек, из которых десять детей.

Смирнов отметил, что уже выехали 121 тысяча человек, еще 180 тысяч человек подлежат вывозу.

Ранее на этом же совещании президент России Владимир Путин заявил, что атаки ВСУ в Курской области совершены для улучшения позиций Киева на будущих переговорах.

#в стране и мире #Курская область #алексей смирнов #пострадавшие #погибшие #врио губернатора
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