В Курской области 12 человек погибли в результате действий ВСУ

В Курской области в результате действий Вооруженных сил Украины погибли 12 человек. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов на совещании по ситуации в регионе.

По его словам, пострадал 121 человек, из которых десять детей.

Смирнов отметил, что уже выехали 121 тысяча человек, еще 180 тысяч человек подлежат вывозу.

Ранее на этом же совещании президент России Владимир Путин заявил, что атаки ВСУ в Курской области совершены для улучшения позиций Киева на будущих переговорах.