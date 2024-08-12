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Путин: Киев пытается улучшить переговорные позиции действиями в Курской области

Глава государства провел совещание по ситуации в регионе.
Игнат Далакян 2024-08-12 15:01:42
© Фото: Министерство обороны РФ, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин заявил, что Киев действиями в Курской области пытается улучшить свои переговорные позиции в будущем. Об этом глава государства заявил на совещании по ситуации в регионе.

«Противник стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем, но о каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям», - сказал Владимир Путин.

Российский лидер отметил, что ситуация в Курской области показывает, почему киевский режим отказался от мирных предложений России и посредников.

Глава государства на совещании назвал главным решение актуальных задач в Курской области. По словам российского лидера, российская армия должна выбить противника из региона.

Кроме того, Владимир Путин заявил, что украинская сторона пытается дестабилизировать ситуацию в российских субъектах, которые граничат с Украиной, включая Брянскую область. Президент РФ утверждает, что киевский режим таким образом пытается посеять раздоры в российском обществе, запугать людей и оказать влияние на внутриполитическую ситуацию.

#в стране и мире #ВС РФ #Украина #Курская область #Владимир Путин #переговоры #Совещание
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