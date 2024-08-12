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На «Армии-2024» представили модернизированный с учетом опыта СВО Т-90М

Улучшения танка направлены на повышение его живучести в бою, а также призваны защитить его от беспилотников.
Алексей Курильченко 2024-08-12 14:14:37
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На полях международного военно-технического форума «Армия-2024» представлена новейшая модификация российского танка Т-90М «Прорыв». Все улучшения в конструкцию машины были внесены на основе опыта, который получили российские танкисты в зоне проведения специальной военной операции.

На «Прорыве» был улучшена система управления огнем и установлена система радиоэлектронной борьбы. Для защиты от беспилотников противника на танке была усилена боковая броня и установлена специальная защитная сетка. Также на Т-90М появились дистанционно управляемая пулеметная установка и минный трал.

Все улучшения направлены на повышение живучести машины в бою. Модернизированный Т-90М уже вышел на серийное производство.

Напомним, что десятый международный военно-технический форум «Армия-2024» пройдет в выставочном центре «Патриот» с 12 по 14 августа. В этом году форум пройдет в обновленном и оптимизированном формате, c акцентом на деловой характер и выполнение задач специальной военной операции. На форуме будут представлены новинки как российского ВПК, так и разработки иностранных предприятий.

#танки #модернизация #Т-90 #наш эксклюзив #Армия-2024
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