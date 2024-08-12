Противник за сутки потерял более 570 военнослужащих в зоне ответственности групировки войск «Юг». Об этом сообщает Минобороны России.

Также в зоне действия группировки противник утратил четыре боевые бронированные машины. В это число вошел один бронетранспортер М113 американского производства. Кроме этого, враг потерял 13 автомобилей.

Подразделения группировки «Юг» за сутки поразили две 155-миллиметровых гаубицы М777 из США, 155-миллиметровую гаубицы М198 производства этой же страны, а также 152-миллиметровое орудие Д-20, 122-миллиметровую гаубицу Д-30, 122-миллиметровую самоходку «Гвоздика» и две 105-миллиметровые гаубицы L-10, поставленные ВСУ из Британии.

Еще сообщается, что подразделения группировки смогли улучшить положение по переднему краю и отразить две контратаки врага.

Также ими было нанесено огневое поражение живой силе и технике двух украинских бригад - 28-й механизированной и 81-й аэромобильной. Это произошло в районах населенных пунктов Дылеевка и Серебрянка на территории ДНР.

Ранее сообщалось, что танкисты группировки «Север» ударили по боевикам ВСУ в Курской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.