Танкисты группировки «Север» ударили по боевикам ВСУ в Курской области

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей танков группировки войск «Север» в приграничном районе Курской области. В описании к видео сказано, что танкисты продолжают уничтожать мобильные бронегруппы ВСУ.

На записи видно, что для защиты башни танка от ударов дронов-камикадзе приварен защитный козырек к машине. Вокруг башни установлен противокумулятивный экран.

Танкисты ведут огонь по противнику как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций – за рельефом местности или в укрытиях, что позволяет оставаться незамеченными. Стрельба корректируется с помощью беспилотников.

Отработав по цели, экипажи меняют позиции, чтобы не попасть под ответный удар. На случай атаки FPV-дронами танки защищены, имеются средства РЭБ и динамическая защита.

Дополнительную безопасность танкистам обеспечивает группа прикрытия: мотострелки следят за воздушным пространством и готовы противостоять группам противника в случае необходимости. В Минобороны отмечают высокий настрой у наших бойцов на боевую работу. Военнослужащие вовремя получают снаряды, ГСМ, а также экипировку.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.