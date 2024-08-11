ВС РФ пресекли попытку прорыва ВСУ в Беловский район Курской области

Российские военнослужащие пресекли попытку прорыва ВСУ в Беловский район Курской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Бойцы ВС РФ не допустили продвижения мобильных групп врага на бронетехнике вглубь российских территорий, говорится в сводке министерства. Действовали военные подразделений группировки войск «Север» у населенных пунктов Толпино, Журавли, Общий Колодезь.
По данным Минобороны, всего за сутки противник лишился до 230 человек личного состава и 38 единиц техники. Операция по уничтожению вражеских позиций в приграничье Курской области продолжается.
По последним данным оборонного ведомства, общие потери ВСУ на Курском направлении составили до 1350 военных.
Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.
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