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ВС РФ пресекли попытку прорыва ВСУ в Беловский район Курской области

Операция ВС РФ по уничтожению формирований ВСУ в регионе продолжается, сообщили в Минобороны РФ.
2024-08-11 14:10:04
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие пресекли попытку прорыва ВСУ в Беловский район Курской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Бойцы ВС РФ не допустили продвижения мобильных групп врага на бронетехнике вглубь российских территорий, говорится в сводке министерства. Действовали военные подразделений группировки войск «Север» у населенных пунктов Толпино, Журавли, Общий Колодезь.

По данным Минобороны, всего за сутки противник лишился до 230 человек личного состава и 38 единиц техники. Операция по уничтожению вражеских позиций в приграничье Курской области продолжается.

По последним данным оборонного ведомства, общие потери ВСУ на Курском направлении составили до 1350 военных.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #ВС РФ #Курская область #ВСУ #беловский район
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