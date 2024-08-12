ФСБ задержала военнослужащего ВСУ в Курской области

Силовики задержали украинского военнослужащего в Беловском районе Курской области. Об этом сообщили в ФСБ России.

Как рассказал сам пленный, он состоит в 80-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ.

«28 июля нас перебазировали в лес возле села Песчаное. Мы там пробыли неделю, и через четыре дня наш командир с позывным "Стриж" собрал нас для ознакомления с инофрмацией», - добавил он.

Военнопленный также рассказал, что по замыслу, его бригада должна была дожидаться выполнения задач со стороны двух других. После этого они бы вошли на территорию РФ.

Военнослужащий ВСУ также рассказал о приказе стрелять по мирным жителям в случае сопротивления с их стороны.