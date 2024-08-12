Военный ВСУ заявил о приказе расстреливать мирных в Курской области

Задержанный сотрудниками ФСБ России в Курской области военнослужащий ВСУ подтвердил, что ему дали приказ расстреливать мирных жителей в Курской области. Также он заявил, что его сослуживцы занимались мародерством.

«Командир отдельно говорил, чтобы мужчинам стрелять в ноги и бросать в погреб или подвал. Если с оружием, то расстреливать», - рассказал военнопленный.

Он также добавил, что указаний касательно пленных не было. Кроме того, военнослужащий подтвердил факты мародерства со стороны его сослуживцев.

«Когда заходили в дома, было мародерство: выносили все, что видели ценное», - добавил военнопленный.

Ранее сообщалось о задержании в Курской области украинского военнослужащего сотрудниками ФСБ России.