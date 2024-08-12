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Трофейный канадский бронеавтомобиль впервые показали на «Армии-2024»

Roshel Senator был захвачен российскими военнослужащими в ходе освобождения Волчанска. Его экипаж испугался и покинул автомобиль.
Глеб Владовский 2024-08-12 13:00:55
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Ранее не экспонировавшийся в России бронеавтомобиль канадского производства пополнил выставку трофейной техники в парке «Патриот».

По словам экспертов, Roshel Senator предназначен для перевозки до 10 человек. 

«Данный экспонат был брошен во время освобождения города Волчанска. Фактически, он достался нам на ходу. Его экипаж испугался и покинул автомобиль», - рассказал один из военнослужащих.

Отмечается, что данная модель собрана на базе гражданского автомобиля Ford 550, у которого нет полного привода. Это одна из причин, по которой он не предназначен для бездорожья.

На экспозиции также представлены другие образцы военной техники ведущих стран НАТО, в том числе танк Abrams и американский многоцелевой автомобиль высокой проходимости HMMWV M1151.

Ранее сообщалось, что трофейную технику продемонстрируют на форуме «Армия-2024».  

#бронетехника #Парк Патриот #наш эксклюзив #трофейная техника #Армия-2024
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