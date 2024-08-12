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В Беловском районе под Курском объявили о вывозе жителей в безопасные зоны

Врио главы региона сообщил, что пункты временного размещения оперативно развернуты.
Глеб Владовский 2024-08-12 12:22:24
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Globallookpress

В Курской области объявили о транспортировке мирных жителей Беловского района в безопасные зоны. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Кузьмин.

«Поручил региональному Минтрансу подготовить дополнительный транспорт, автобусы уже дежурят в безопасных зонах. Сейчас главное - оперативно оповестить жителей населенных пунктов о возможности выехать из района», - написал он в Telegram-канале.

Кузьмин также отметил, что места в пунктах временного размещения подготовлены, и помощь переселенцам будет оказана.

Ранее сообщалось, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о вывозе мирных жителей из приграничного с Украиной района.

#Курская область #алексей кузьмин #вывоз мирных жителей
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