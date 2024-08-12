В Беловском районе под Курском объявили о вывозе жителей в безопасные зоны

В Курской области объявили о транспортировке мирных жителей Беловского района в безопасные зоны. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Кузьмин.

«Поручил региональному Минтрансу подготовить дополнительный транспорт, автобусы уже дежурят в безопасных зонах. Сейчас главное - оперативно оповестить жителей населенных пунктов о возможности выехать из района», - написал он в Telegram-канале.

Кузьмин также отметил, что места в пунктах временного размещения подготовлены, и помощь переселенцам будет оказана.

Ранее сообщалось, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о вывозе мирных жителей из приграничного с Украиной района.