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Белоусов назвал условия для успеха в СВО при противостоянии с Западом

Глава ведомства перечислил условия на церемонии открытия форума «Армия», который проходит в парке «Патриот».
2024-08-12 12:21:32
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости © Видео: Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов на открытии Международного военно-технического форума «Армия-2024» назвал условия для успеха в спецоперации при противостоянии России и коллективного Запада.

В качестве первого условия глава российского оборонного ведомства назвал обеспечение наших войск современным вооружением, в первую очередь высокоточным оружием.

Также министр указал на необходимость применения новых тактических приемов. В  частности, речь идет об использовании в зоне боевых действий беспилотников и роботизированных комплексов.

«Третье - это создание эффективной системы управления с использованием передовой технологической основы. Включая искусственный интеллект», - сказал Белоусов.

Кроме того, министр обратил внимание на важность постоянного совершенствования подготовки военных, особенно командного состава. При соблюдении перечисленных условий российская сторона будет иметь преимущество над противником.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Белоусов #СВО #Армия-2024
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