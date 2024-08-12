Путин: РФ готова развивать систему равной неделимой безопасности в мире

Президент России Владимир Путин в своем обращении по случаю открытия Международного военно-технического форума «Армия-2024» заявил, что РФ готова развивать систему равной и неделимой мировой безопасности.

«Дорожим нашими партнерскими связями и готовы их развивать, работать вместе в целях создания равной, неделимой безопасности, построения нового, более справедливого, многополярного мира», - сказал Путин.

Владимир Путин добавил, что Россия видит востребованность ее настроя на конструктивное сотрудничество. Он отметил, тчо в этом году на форум направлены делегации высокого уровня от десятков государств. Их возглавляют руководители национальных оборонных ведомств.

Также президент России отметил, что на участие в форуме заявились 120 иностранных оборонных компаний. Форум «Армия-2024» привлек повышенное внимание специалистов и СМИ из разных стран мира.

Кроме этого, Путин констатировал, что ноу-хау из России показали эффективность на полях сражений в зоне специальной военной операции.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.