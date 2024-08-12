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Путин: РФ готова развивать систему равной неделимой безопасности в мире

Владимир Путин заявил, что Россия готова работать вместе с партнерами, строя более справедливый многополярный мир.
2024-08-12 11:16:48
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости

Президент России Владимир Путин в своем обращении по случаю открытия Международного военно-технического форума «Армия-2024» заявил, что РФ готова развивать систему равной и неделимой мировой безопасности.

«Дорожим нашими партнерскими связями и готовы их развивать, работать вместе в целях создания равной, неделимой безопасности, построения нового, более справедливого, многополярного мира», - сказал Путин. 

Владимир Путин добавил, что Россия видит востребованность ее настроя на конструктивное сотрудничество. Он отметил, тчо в этом году на форум направлены делегации высокого уровня от десятков государств. Их возглавляют руководители национальных оборонных ведомств.

Также президент России отметил, что на участие в форуме заявились 120 иностранных оборонных компаний. Форум «Армия-2024» привлек повышенное внимание специалистов и СМИ из разных стран мира. 

Кроме этого, Путин констатировал, что ноу-хау из России показали эффективность на полях сражений в зоне специальной военной операции.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#в стране и мире #Владимир Путин #мировая безопасность #Армия-2024
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