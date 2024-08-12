Памятники союзникам СССР в годы ВОВ открыли у Главного храма ВС РФ

Возле Главного храма ВС РФ состоялось открытие памятника союзникам СССР в годы Второй Мировой войны. В церемонии участвовали заместители министра обороны РФ Виктор Горемыкин и Александр Фомин.

На торжественном открытии также присутствовали министр национальной обороны Вьетнама генерала армии Фан Ван Зянг, заместитель премьер-министра Сербии Александар Вулин, дочь пилота авиаполка «Нормандия - Неман», Героя Советского Союза Ролана де ла Пуапа, Изабель де ла Пуап.

Кроме того, на открытии бли члены движения «Юнармия», учебно-методического центра «Авангард», члены иностранных делегаций и почетные гости, передает Минобороны РФ.

Горемыкин отдельно подчеркнул роль партизан Югославии, которые отвлекали своими действиями силы вермахта от Восточного фронта. Также он напомнил про мужество вьетнамских воинов-интернационалистов, проявивших себя во время битвы за Москву. Не обошел стороной и авиационный полк «Нормандия - Неман», летчики которого внесли огромный вклад в дотижении победы.

По окончании церемонии высокопоставленные гости возложили цветы к скульптурным композициям.

Ранее сообщалось, что Горемыкин вручил госнаграды участникам СВО в госпитале имени Мандрыка.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.