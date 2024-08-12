Путин отметил весомую поддержку ОПК России со стороны волонтеров

Президент России Владимир Путин заявил, что ОПК России получает весомую поддержку со стороны волонтеров, малого бизнеса и граждан.

«Деятельность оборонно-промышленного комплекса в интересах армии и флота России получает весомую, инициативную поддержку со стороны малого бизнеса, общественных, патриотических организаций, массового волонтерского движения, граждан нашей страны», - сказал глава государства в идеообращении по случаю открытия Международного военно-технического форума «Армия-2024».

Путин назвал приоритеты в данной работе - это экипировка, системы РЭБ, средства связи, а также беспилотники и технологии искусственного интеллекта.

В своем обращении президент подчеркнул, что многие российские образцы вооружения и техники доказали свою эффективность в зоне боевых действий. Конструкторы и инженеры постоянно совершенствуют изделия с учетом опыта, полученного в зоне проведения спецоперации, добавил Путин.

Глава государства указал на международный охват форума. О своем желании принять в нем участие заявили более 120 компаний из-за рубежа. Также на форуме предоставлена площадка для размещения зарубежных образцов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.