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Мошенники разработали схему для кражи денег через Госуслуги

По словам экспертов, они разработали очень сложную схему и в качестве жертв выбирают людей пенсионного и среднего возраста.
Глеб Владовский 2024-08-12 10:16:11
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Мошенники разработали сложную схему для кражи денег у россиян через платформу Госуслуги. Об этом рассказала в интервью «Известиям» координатор платформы «Народного фронта» «Мошеловка» Евгения Лазарева.

По ее словам, аферисты выбирают в качестве основных целей аккаунты людей, куда они загружают ложные нотариальные заверения, которые якобы надо срочно подписать. Затем звонит ложный сотрудник учреждения, который также пытается убедить свою жертву подписать тот или иной документ.

«Манипуляция тем, что доверенность подписана официальным электронным инструментом и теперь даст возможность ее обладателям ограбить жертву, звучит очень убедительно и устрашающе», - приводит слова эксперта газета.

Как отмечает Лазарева, большинство людей даже не знают, какие есть правила в оформлении доверенностей. А это, в свою очередь, увеличивает риск быть обманутыми.

Ранее эксперты рассказали, как мошенники вымогают деньги под видом коммунальных услуг.

#в стране и мире #Мошенники #вымогательство #госуслуги #нотариус
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