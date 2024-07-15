Мошенники начали вымогать деньги у россиян под видом коммунальщиков

Телефонные мошенники придумали новую схему обмана с использованием имени коммунальных служб «Мосэнерго» и «Мосэнергосбыт». О новом методе хищения средства «Известиям» рассказали пострадавшие.

Мошенники звонят потенциальной жертве и сообщают о запланированной проверке электросчетчиков, а также предлагают перерасчет коммунальных платежей или скидки на ЖКУ. Целью разговора является код из СМС, который предоставляет злоумышленникам доступ к аккаунту собеседника на «Госуслугах». На портале собраны необходимые данные, чтобы взять кредит от имени пострадавшего или вывести средства.

«В процессе разговора они попросили назвать код, который пришел мне по СМС от "Госуслуг". А там было ясно написано: "Никому не сообщайте код!"», - рассказал житель Подмосковья Александр Серебряков.

«Известия» сообщили о десятках уголовных дел о мошенничестве, которые в правоохранительных органах возбудили в июне этого года. Ущерб от новой схемы обмана достигает нескольких миллионов рублей.

Ранее Центробанк расширил количество признаков мошеннических операций до шести. В список вошли три новых критерия, которыми должны руководствоваться банки для блокировки подозрительных денежных операций.