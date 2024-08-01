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Кремль пообещал прокомментировать обмен заключенными «в свое время»

Песков заявил, что это может произойти в четверг.
Мария Зайцева 2024-08-01 17:58:10
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль прокомментирует обмен заключенными между РФ и США «в свое время». Об этом он сообщил в интервью радио «Комсомольская правда».

По его словам, это может произойти в четверг.

«Мы прокомментируем в свое время. Надеюсь, что сегодня», - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Песков отметил, что враги из числа релокантов должны остаться за границей, а «не враги» - вернуться.

«Я считаю, что все враги пусть останутся там, а все, кто не враги, пусть возвращаются. Это моя точка зрения», - заявил представитель Кремля.

Так он ответил на вопрос, кого из уехавших из России стране не хватает.

#Россия #в стране и мире #сша #Кремль #Дмитрий Песков #обмен заключенными
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