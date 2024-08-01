МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Появились кадры обрушения потолка в спа-комплексе во Владивостоке

Некоторые посетители плавали в бассейне во время обрушения потолка.
Мария Зайцева 2024-08-01 19:24:12
© Фото: Прокуратура Приморского края © Видео: Прокуратура Приморского края

Момент обрушения потолка в спа-комплексе во Владивостоке попал на камеры видеонаблюдения. Их опубликовала прокуратура Приморского края.

Данные о восьми пострадавших подтвердились, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Некоторые посетители водно-бассейнового комплекса «Акватория» плавали в бассейне во время обрушения металлических элементов.

На кадрах видно, как другие отдыхающие разбежались в разные стороны после падения конструкции.

Ранее стало известно, что прокуратура начала проверку по факту обрушения потолка.

#в стране и мире #обрушение #Владивосток #пострадавшие #комплекс #потолок #посетители
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
«Альфа». 50 лет
2
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
3
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
4
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
5
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
6
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
7
СВО. Трофеи
8
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
9
Связь в СВО
10
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 