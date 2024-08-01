Появились кадры обрушения потолка в спа-комплексе во Владивостоке

Момент обрушения потолка в спа-комплексе во Владивостоке попал на камеры видеонаблюдения. Их опубликовала прокуратура Приморского края.

Данные о восьми пострадавших подтвердились, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Некоторые посетители водно-бассейнового комплекса «Акватория» плавали в бассейне во время обрушения металлических элементов.

На кадрах видно, как другие отдыхающие разбежались в разные стороны после падения конструкции.

Ранее стало известно, что прокуратура начала проверку по факту обрушения потолка.