Появились кадры обрушения потолка в спа-комплексе во Владивостоке

Момент обрушения потолка в спа-комплексе во Владивостоке попал на камеры видеонаблюдения. Их опубликовала прокуратура Приморского края.
Данные о восьми пострадавших подтвердились, трое из них находятся в тяжелом состоянии.
Некоторые посетители водно-бассейнового комплекса «Акватория» плавали в бассейне во время обрушения металлических элементов.
На кадрах видно, как другие отдыхающие разбежались в разные стороны после падения конструкции.
Ранее стало известно, что прокуратура начала проверку по факту обрушения потолка.
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