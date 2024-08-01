В спа-комплексе во Владивостоке потолок упал на посетителей

На минус втором этаже водно-бассейнового комплекса «Акватория» во Владивостоке обвалился потолок на площади около 100 квадратных метров. Об этом сообщает прокуратура Приморского края.
По предварительной информации, в результате обрушения металлических элементов потолка пострадали восемь человек.
Очевидцы рассказывают, что конструкция обрушилась на них в момент, когда они отдыхали в бассейне.
Прокуратура начала проверку, по результатам которой будет дана принципиальная оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации здания и безопасности услуг, оказываемых населению.
Отмечается, что на месте правоохранительные органы и спецслужбы координирует заместитель прокурора края Андрей Трегубов и прокурор Ленинского района Владивостока Роман Язвенко.
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