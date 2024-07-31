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Эксперт Корнев раскрыл, почему РФ открыто показывает ядерные учения

По словам собеседника «Звезды», учения дают возможность показать готовность применить ядерное оружие в случае необходимости.
Глеб Владовский 2024-07-31 14:55:03
© Фото: Минобороны РФ © Видео: ТРК «Звезда»

Решение открыто показать учения нестратегических ядерных сил, которые раньше проходили в «спокойном рабочем режиме», связано с текущей обстановкой и угрозой России со стороны НАТО. Об этом заявил в беседе со «Звездой» военный эксперт Дмитрий Корнев.

Учения проводятся прежде всего для того, чтобы Вооруженные силы могли применить мощное вооружение в случае необходимости.

«Проводятся тренировки по установке макетов ядерных боеголовок на средства доставки. Это могут быть ракеты, торпеды, другие средства, атомные бомбы, например для авиации», - пояснил собеседник.

Корнев отметил, что военнослужащие должны уметь обращаться с ядерным оружием и выполнять весь цикл подготовки и применения обычных боевых систем с ядерной начинкой.

Однако, как отмечает эксперт, раньше эти маневры не афишировались в открытую - делалось все «в спокойном рабочем режиме».

«Понятно, что это вызвано той обстановкой, которая есть сейчас. Это относится и к СВО, и к противостоянию России с НАТО, которое формируется на данный момент», - сказал Корнев.

Протяженность границ Российской Федерации с блоком НАТО за последние два года увеличилась в несколько раз, напомнил он. В связи с этим сильно возрос риск определенного рода угроз.

Напомним, что в России начался третий этап учения нестратегических ядерных сил. В тренировке принимает участие личный состав ракетных соединений Южного и Центрального военных округов.

#ВС РФ #Искандер #наш эксклюзив #ядерные учения
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