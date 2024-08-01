Консультант Семенова рассказала, как увеличить шансы на собеседовании

Специалист увеличит шансы на получение работы, если заранее подготовится к собеседованию и изучит компанию, ее историю, миссию и ценности. Об этом в интервью Радио Sputnik рассказала карьерный консультант рекрутинговой компании Оксана Семенова.

Консультант рекомендовала ознакомиться с вопросами, которые работодатель может задать на собеседовании: «Почему вы хотите работать в нашей компании? Какие у вас сильные и слабые стороны? Что вы знаете о компании? Какой опыт работы у вас есть? Какие достижения вы считаете самыми значимыми в своей карьере? Как вы справляетесь со стрессом на работе? Как вы работаете в команде?»

«Уверенность в себе является ключевым качеством для успешного прохождения собеседования. Уверенность проявляется в вашей речи, жестах и манере поведения, даже в позе. Стресс и напряжение читаются и не вызывают желания с вами сотрудничать», - рассказала Оксана Семенова.

Также карьерный консультант отметила важность правильно продемонстрировать опыт работы и навыки. Плюсом для кандидата будет, если он приведет конкретные примеры с учебы или прошлого места работы.

«Покажите свою заинтересованность, проявляйте интерес к компании и задавайте вопросы о ее деятельности, целях и планах на будущее. Не забывайте, что вы тоже выбираете лучший вариант», - сообщила Оксана Семенова.

Карьерный консультант рекрутинговой компании считает, что умение продемонстрировать амбиции повысит шансы на получение должности. Семенова уточнила, что амбиции должны быть реалистичными.

По данным портала SuperJob, причиной для отказа вызывать претендента на собеседование может стать грамматическая ошибка в резюме.