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Работодатели в РФ отказывают соискателям из-за грамматических ошибок в резюме

Валентина Пескова
14:22 30.05.2021
На каждом втором предприятии сотрудники отделов кадров и рекрутеры внимательно относятся к тому, как написано резюме претендента на ту или иную должность.
Работодатели в РФ отказывают соискателям из-за грамматических ошибок в резюме
© Фото: pixabay.com
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Половина работодателей в России отказывается брать претендентов на ту или иную должность к себе на работу уже на этапе прочтения их резюме. По данным портала SuperJob, которые приводит «Интерфакс», 50% компаний не готовы вызывать к себе в офис на собеседование соискателей, у которых обнаружены ошибки - орфографические или пунктуационные - в резюме.

За подобные опечатки, явно говорящие о небрежности или не достаточно высоком образовательном уровне кандидатов, отказывают гражданам, претендующим на должности секретарей, редакторов, PR-менеджеров, менеджеров по работе с клиентами и, конечно же, - высокопоставленных руководителей.

В том, что грамматические ошибки в резюме - это всегда достаточная причина для отказа в трудоустройстве, уверены 17% опрошенных рекрутеров. Причем - независимо от позиции, на которую претендует соискатель. Еще 33% считают неприемлемыми ошибки только в резюме соискателей на определенные позиции.

Самый строгий подход к резюме - в крупных компаниях, где численность штата составляет от 100 до 1000 сотрудников (63%).

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