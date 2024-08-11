ВС РФ уничтожили «Ланцетом» украинский танк Т-80 в Курской области

В ходе разведывательных мероприятий российские военнослужащие обнаружили движение украинского танка Т-80 в приграничном районе Курской области, танк был уничтожен ударом барражирующего боеприпаса «Ланцет». Об этом сообщает Министерство обороны России.

После анализа полученных разведывательных данных было принято решение о точечном огневом воздействии по танку противника. В результате прямого попадания «Ланцета» Т-80 украинских националистов был полностью уничтожен.

Министерство обороны также опубликовало кадры объективного контроля, которые позволяют убедиться в поражении танка противника.

Ранее бойцы ВС РФ также ударили по колонне бронированной техники ВСУ в приграничье Курской области, поражение было нанесено расчетом современного РСЗО «Торнадо-С». В итоге потери противника составили до 20 боевиков и пять бронеавтомобилей.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.