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ВС РФ уничтожили «Ланцетом» украинский танк Т-80 в Курской области

Кадры объективного контроля Минобороны России позволяют убедиться в поражении танка противника.
2024-08-11 09:00:05
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В ходе разведывательных мероприятий российские военнослужащие обнаружили движение украинского танка Т-80 в приграничном районе Курской области, танк был уничтожен ударом барражирующего боеприпаса «Ланцет». Об этом сообщает Министерство обороны России.

После анализа полученных разведывательных данных было принято решение о точечном огневом воздействии по танку противника. В результате прямого попадания «Ланцета» Т-80 украинских националистов был полностью уничтожен.

Министерство обороны также опубликовало кадры объективного контроля, которые позволяют убедиться в поражении танка противника.

Ранее бойцы ВС РФ также ударили по колонне бронированной техники ВСУ в приграничье Курской области, поражение было нанесено расчетом современного РСЗО «Торнадо-С». В итоге потери противника составили до 20 боевиков и пять бронеавтомобилей.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #ВС РФ #Курская область #ВСУ #ланцет #танк т-80
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