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РСЗО «Торнадо-С» ударила по колонне техники ВСУ в Курской области

Враг лишился до 20 человек личного состава и пяти бронеавтомобилей, сообщили в Минобороны России.
2024-08-11 08:00:38
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские военнослужащие разгромили колонну бронированной техники ВСУ в приграничном районе Курской области. Министерство обороны России опубликовало кадры поражения позиций противника.

Удар был нанесен расчетом современного РСЗО «Торнадо-С» после подтверждения оператором разведывательного БПЛА местонахождения вражеской колонны, сообщили в Минобороны.

В результате враг потерял пять бронеавтомобилей и до 20 человек личного состава, добавили в российском оборонном ведомстве.

Ранее в Министерстве показали работу экипажей танков Т-72Б3М в приграничье Курской области. Бойцы ударили по живой силе и технике украинских боевиков в регионе.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #Курская область #ВСУ #торнадо-с #потери ВСУ #техника ВСУ
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