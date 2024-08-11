РСЗО «Торнадо-С» ударила по колонне техники ВСУ в Курской области

Российские военнослужащие разгромили колонну бронированной техники ВСУ в приграничном районе Курской области. Министерство обороны России опубликовало кадры поражения позиций противника.

Удар был нанесен расчетом современного РСЗО «Торнадо-С» после подтверждения оператором разведывательного БПЛА местонахождения вражеской колонны, сообщили в Минобороны.

В результате враг потерял пять бронеавтомобилей и до 20 человек личного состава, добавили в российском оборонном ведомстве.

Ранее в Министерстве показали работу экипажей танков Т-72Б3М в приграничье Курской области. Бойцы ударили по живой силе и технике украинских боевиков в регионе.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.