В Нижнем Тагиле спасатели извлекли тело погибшей при взрыве в доме

Спасатели извлекли тело погибшей жительницы из-под завалов после частичного обрушения дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«МЧС России: в Нижнем Тагиле из-под завалов спасатели извлекли погибшую», - указано в сообщении.

Сотрудники МЧС продолжают поисково-спасательные работы. К работе привлекли более 450 специалистов и 75 единиц спецтехники. Ранее из-под завалов спасли подростка и женщину. Всего в МЧС РФ сообщили о 12 пострадавших, в числе которых шесть детей.

Частичное обрушение дома в Нижнем Тагиле произошло после взрыва. По предварительной информации, взорвалась газовоздушная смесь. Очевидица произошедшего рассказала «Звезде», что жители перепутали хлопок со взрывом самолета.