МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Нижнем Тагиле спасатели извлекли тело погибшей при взрыве в доме

В МЧС сообщили о продолжении поисково-спасательных работ.
Услада Дубинина 2024-08-01 17:46:02
© Фото: ТРК «Звезда»

Спасатели извлекли тело погибшей жительницы из-под завалов после частичного обрушения дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. 

«МЧС России: в Нижнем Тагиле из-под завалов спасатели извлекли погибшую», - указано в сообщении. 

Сотрудники МЧС продолжают поисково-спасательные работы. К работе привлекли более 450 специалистов и 75 единиц спецтехники. Ранее из-под завалов спасли подростка и женщину. Всего в МЧС РФ сообщили о 12 пострадавших, в числе которых шесть детей.

Частичное обрушение дома в Нижнем Тагиле произошло после взрыва. По предварительной информации, взорвалась газовоздушная смесь. Очевидица произошедшего рассказала «Звезде», что жители перепутали хлопок со взрывом самолета.

#в стране и мире #взрыв #МЧС #Обрушение дома #Нижний Тагил
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
«Альфа». 50 лет
2
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
3
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
4
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
5
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
6
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
7
СВО. Трофеи
8
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
9
Связь в СВО
10
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 