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Кремль: нюансы легитимности властей Киева не могут помешать переговорам

Дмитрий Песков отметил, что Запад проигнорировал утрату Зеленским легитимности власти.
Алексей Курильченко 2024-08-01 17:39:47
© Фото: Lev Radin, Keystone Press Agency, Globallookpress

Юридические нюансы легитимности власти на Украине не могут быть препятствием для начала мирных переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это не может быть препятствием для того, чтобы начинать серьезные переговоры, которые помогут нам, позволят нам достичь тех задач, выполнить те задачи, которые ставились изначально перед СВО», - заявил Песков в интервью газете «Комсомольская правда».

Представитель Кремля отметил, что Запад также абстрагировался от факта того, что Владимир Зеленский юридически утратил свою власть несколько месяцев назад.

Напомним, что 20 мая, согласно Конституции, Зеленский должен был сложить свои полномочия, а в стране должны были начаться выборы президента. Однако киевский режим не стал следовать этому законному требованию, сославшись на военное положение.

#в стране и мире #Украина #Владимир Зеленский #переговоры #дмитрий песко
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