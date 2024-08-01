МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Кремле заявили, что «9 Мая» спецоперации наступит обязательно

Дмитрий Песков подчеркнул, что участие в саммитах по Украине «ради участия» бессмысленно.
2024-08-01 17:34:27
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «9 Мая» для специальной военной операции наступит обязательно.

«"9 Мая" наступит обязательно», - сказал представитель Кремля в интервью радио «Комсомольская правда».

Песков добавил, что для достижения победы российские военные в зоне специальной военной операции рискуют своими жизнями.

После присоединения к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, Владимир Зеленский подписал указ, делающий невозможными переговоры по украинскому конфликту с Владимиром Путиным. Российские власти неоднократно заявляли, что готовы вести диалог, но украинская сторона ввела запрет.

В июне Путин выступил с предложением вывести с новых российских субъектов украинские войска и отказаться Киеву от планов о присоединении к Североатлантическому альянсу. Президент заверил, что в этом случае Россия даст приказ о прекращении огня и начале переговоров.

В Киеве назвали российские условия ультиматумом.

#в стране и мире #Песков
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
«Альфа». 50 лет
2
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
3
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
4
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
5
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
6
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
7
СВО. Трофеи
8
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
9
Связь в СВО
10
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 