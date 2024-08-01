Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «9 Мая» для специальной военной операции наступит обязательно.

«"9 Мая" наступит обязательно», - сказал представитель Кремля в интервью радио «Комсомольская правда».

Песков добавил, что для достижения победы российские военные в зоне специальной военной операции рискуют своими жизнями.

После присоединения к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, Владимир Зеленский подписал указ, делающий невозможными переговоры по украинскому конфликту с Владимиром Путиным. Российские власти неоднократно заявляли, что готовы вести диалог, но украинская сторона ввела запрет.

В июне Путин выступил с предложением вывести с новых российских субъектов украинские войска и отказаться Киеву от планов о присоединении к Североатлантическому альянсу. Президент заверил, что в этом случае Россия даст приказ о прекращении огня и начале переговоров.

В Киеве назвали российские условия ультиматумом.