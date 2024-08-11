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Т-72Б3М ответил огнем боевикам в приграничном районе Курской области

Огонь по противнику ведется как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций – за рельефом местности или в укрытиях.
2024-08-11 06:03:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипажи танков Т-72Б3М ВС РФ нанесли огневое поражение технике и живой силе украинских боевиков в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает Минобороны России, сопровождая сообщение кадрами боевой работы.

Танки заняли огневые позиции и уничтожили мобильные бронегруппы ВСУ. При этом огонь по противнику ведется как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций – за рельефом местности или в укрытиях.

Любые корректировки огня осуществляются при помощи БПЛА. Для исключения ответного огня танкисты меняют позиции.

«На этот случай боевые машины оснащены мощным современным комплексом защиты, который включает в себя средства радиоэлектронной борьбы и усиленную динамическую защиту», - сказано в заявлении оборонного ведомства.

При этом мотострелки обеспечивают дополнительную безопасность танкистов - они следят за воздушным пространством и готовы к противостоянию с пехотой противника.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов. 

#Минобороны РФ #техника #Курская область #ВСУ #танкисты #Т-72Б3М #живая сила
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