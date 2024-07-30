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В Париже зафиксировали пять жалоб на кражи из Олимпийской деревни

По данным источника, были зафиксированы случаи подозрительных транзакций на крупную сумму.
Глеб Владовский 2024-07-30 12:25:40
© Фото: Pasquale Golia, IPA Sport, Globallookpress

В Париже зафиксировали пять жалоб на кражи с территории Олимпийской деревни. Об этом сообщила газета Le Parisien со ссылкой на источники.

Уточняется, что 27 июля австралийский спортсмен Колин Бэтч подал жалобу о краже. В ходе обысков в номере отеля следователи не обнаружили следов ограбления. Однако спустя некоторое время банк связался с Бэтчем и сообщил о подозрительной транзакции на сумму в 1 500 австралийских долларов.

Еще один случай произошел 28 июля. Игрок сборной Японии по регби подал жалобу о краже денег и драгоценностей.

Напомним, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала масштабным провалом церемонию открытия Игр в Париже. 

#в стране и мире #Париж #кражи #олимпийские игры-2024
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