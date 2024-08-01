На трезубце статуи «Родина-мать» в Киеве появилась коррозия

Коррозия появилась на щите монумента «Родина-мать» в Киеве. Разрушение щита началось после замены украинскими властями герба СССР на трезубец. Об этом сообщил директор Института электросварки им. Патона Игорь Кривцун.

«Недавно мы обследовали монумент дронами и увидели, что там уже есть коррозия», - цитирует слова специалиста издание «Страна».

Кривцун рассказал, что работы по демонтажу щита проводились без использования технологии, разработанной специалистами института. Швы на щите пожелтели, несмотря на нержавеющую сталь, отметил директор института.

Напомним, что в 2023 году в Киеве заменили герб СССР на щите монумента «Родина-мать» на трезубец. Установка украинского герба на щит памятника завершилась 14 августа. Для изготовления трезубца власти выбрали сталь из европейского материала.