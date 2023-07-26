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В Киеве на монументе «Родина-мать» начали демонтировать герб СССР

Анна Назайкина
11:28 26.07.2023
Вместо него на щите памятника будет размещен трезубец, изготовленный из европейского металла.
© Видео: mkipu, Telegram © Фото: mkipu, Telegram
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В Киеве на монументе «Родина-мать» начали демонтировать герб СССР. Соответствующие кадры опубликовал украинский минкульт.

Теперь вместо него на щите памятника будет размещен трезубец, изготовленный из европейского металла. Сообщается, что стоимость замены одного символа на другого составит около 28 млн гривен.

«Пока на столичном предприятии завершают изготовление трезубца, Родина-мать готовится к историческим изменениям», - говорится в сообщении ведомства.

В украинском минкульте подчеркнули, что все средства на этот проект предоставили исключительно меценаты, из государственного бюджета не было потрачено ни копейки.

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