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Один человек погиб и 10 пострадали при взрыве в Нижнем Тагиле

Еще восемь человек застряли под завалами жилого дома.
Глеб Владовский 2024-08-01 14:09:26
© Фото: МЧС РФ

Число пострадавших в результате взрыва в жилом доме в Нижнем Тагиле возросло до 10 человек. Об этом сообщили в МЧС России.

По данным ведомства, среди пострадавших пятеро детей. Кроме того, поступила информация об одном погибшем. Еще восемь человек остаются под завалами, передает ТАСС.

«К месту прибыла аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Свердловской области и специалисты Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России», - говорится в заявлении.

Напомним, что утром 1 августа произошел взрыв в пятиэтажке. По предварительной информации, причиной послужил хлопок газовоздушной смеси. Очевидица рассказала «Звезде» о первых секундах того, что происходило после взрыва. 

#в стране и мире #Свердловская область #МЧС России #Нижний Тагил #обрушение подъезда
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